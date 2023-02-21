Грезов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.05.1910
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1910
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно