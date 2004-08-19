Иванов Юрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Юрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2004

Дочь: Иванова Алина Юрьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.09.2007

Дочь: Иванова Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Александровна

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