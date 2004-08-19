Иванов Юрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2004
Дочь: Иванова Алина Юрьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.09.2007
Дочь: Иванова Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно