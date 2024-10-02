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Воробьев Григорий

Место рождения

д. Романова, Кубенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1709

Дата смерти

Между 1748 и 1753

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1698 г.р.

Дети

Вычислено 1736 г.р.
Между 1739 и 1740 г.р.
Вычислено 1740 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709

Отец: Воробьев Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1736

Сын: Воробьев Иван

Мать ребёнка: Воробьева Марина

Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740

Сын: Воробьев Яков

Мать ребёнка: Воробьева Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Воробьев Степан

Мать ребёнка: Воробьева Марина

Смерть
Между 1748 и 1753

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