Воробьев Григорий
Место рожденияд. Романова, Кубенская волость, Вологодский уезд
Дата рожденияВычислено 1709
Дата смертиМежду 1748 и 1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709
Отец: Воробьев Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1736
Сын: Воробьев Иван
Мать ребёнка: Воробьева Марина
Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740
Сын: Воробьев Яков
Мать ребёнка: Воробьева Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Воробьев Степан
Мать ребёнка: Воробьева Марина
Смерть
Между 1748 и 1753