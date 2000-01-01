Вшивцева Ксения Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1823
Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Архиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вшивцев Прокопей Архипович
Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феодосия Архиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850