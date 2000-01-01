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Вшивцева Ксения Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1823

Сын: Вшивцев Иван Архипович

Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Архиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вшивцев Анисим Архипович

Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вшивцев Прокопей Архипович

Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Архиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феодосия Архиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Архип Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Архип Григорьевич

Смерть
После 1850
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