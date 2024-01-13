Макаревич Василий Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти11.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Макаревич Мартин
Мать: Макаревич ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Макаревич Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Макаревич Василий Васильевич
Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1844
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1846
Сын: Макаревич Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна
г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1849
г. Пинск, Минская губерния