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Макаревич Василий Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

11.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Макаревич Мартин

Мать: Макаревич ?

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Макаревич Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Макаревич Василий Васильевич

Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1844

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1846

Сын: Макаревич Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Макаревич Татьяна Семёновна

г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаревич Татьяна Семёновна

Смерть
11.03.1849
г. Пинск, Минская губерния
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