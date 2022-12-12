Бердяев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяев Николай Александрович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Бердяев Александр Михайлович

Мать: Бердяева Александра Сергеевна

Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1900 по 1902
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1904 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
Кламар, Франция
Смерть
1948
Кламар, Франция
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