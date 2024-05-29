Бернович Иван -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бернович Леонида
Рождение ребёнка
27.07.1925
Дочь: Старикова (Бернович Гнидина) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бернович Леонида
Теляково, Узденский район, Минская область
Смерть
Неизвестно