Бернович Иван - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернович Иван -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бернович Леонид Иванович

Мать ребёнка: Бернович Леонида

Рождение ребёнка
27.07.1925

Дочь: Старикова (Бернович Гнидина) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бернович Леонида

Теляково, Узденский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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