Доронин Владимир Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Владимир Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доронин Тихон Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Смерть
Неизвестно
г.Нефтеюганск
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