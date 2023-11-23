Андрей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Фёдоров

Андрей Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрей Федорович (1778 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ставотина Ярославского уезда. Жена его Марина Стефановна (1778-?). Дети: Анна (1805-?) Македон (1809-?) Иоанн Виног... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Марина Стефанова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Македон Андреев

Мать ребёнка: Марина Стефанова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Виноградов Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Марина Стефанова

Виноградов Иоанн Андреевич (1812 — 1856) Родился в семье дьячка села Ставотина Ярославского уезда Андрея Федоровича. В 1834 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 26 се... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.