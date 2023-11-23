Андрей Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Андрей Федорович (1778 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ставотина Ярославского уезда. Жена его Марина Стефановна (1778-?). Дети: Анна (1805-?) Македон (1809-?) Иоанн Виног... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Марина Стефанова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Македон Андреев
Мать ребёнка: Марина Стефанова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Марина Стефанова
Виноградов Иоанн Андреевич (1812 — 1856) Родился в семье дьячка села Ставотина Ярославского уезда Андрея Федоровича. В 1834 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 26 се... Показать все
Смерть
Неизвестно