Фонина Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1928
Дочь: Асмаловская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фонин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текаева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно