Фонина Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонина Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1928

Дочь: Асмаловская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фонин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текаева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фонин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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