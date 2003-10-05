Мурыгина (Федотова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1928
Дата смерти05.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928
Рождение ребёнка
14.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурыгин Петр Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурыгин Петр Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2003