Мурыгина (Федотова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина (Федотова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1928

Дата смерти

05.10.2003

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928

Отец: Федотов Николай Игнатьевич

Мать: Федотова Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
14.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурыгин Петр Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурыгин Петр Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурыгин Петр Агафонович

Смерть
05.10.2003
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