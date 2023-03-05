(Соломахина) Харитина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1849
Бракосочетание
10.02.1867
Рождение ребёнка
17.10.1891
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Завражных Тимофей Козьмич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
близнецы
Рождение ребёнка
17.10.1891
Сын: Завражных Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражных Тимофей Козьмич
Смерть
Неизвестно