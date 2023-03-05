(Соломахина) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соломахина) Харитина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1849

Отец: Соломахин Иван Лазаревич

Мать: Соломахина Наталья Андреевна

Бракосочетание
10.02.1867

Муж: Завражных Тимофей Козьмич

Рождение ребёнка
17.10.1891

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Завражных Тимофей Козьмич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
близнецы
Рождение ребёнка
17.10.1891

Сын: Завражных Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражных Тимофей Козьмич

Смерть
Неизвестно
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