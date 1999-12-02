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Пигарёв Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1953

Дата смерти

02.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953

Отец: Пигарёв Борис Леонтьевич

Мать: Пигарёва Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.1975

Сын: Пигарёв Алексей Александрович

Мать ребёнка: Пигарёва (Трубленкова) Ирина Фридриховна

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Пигарёв Игорь Александрович

Мать ребёнка: Пигарёва (Трубленкова) Ирина Фридриховна

Смерть
02.12.1999

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