Пигарёв Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1953
Дата смерти02.12.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953
Рождение ребёнка
09.01.1975
Сын: Пигарёв Алексей Александрович
Мать ребёнка: Пигарёва (Трубленкова) Ирина Фридриховна
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Пигарёв Игорь Александрович
Мать ребёнка: Пигарёва (Трубленкова) Ирина Фридриховна
Смерть
02.12.1999