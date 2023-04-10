Трубицын Авдий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Трубицын Никита Селиверстов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Федосья Авдиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
1721