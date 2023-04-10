Трубицын Авдий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Авдий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Трубицын Никита Селиверстов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1702

Сын: Трубицын Семен Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Федосья Авдиева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Трубицын Федор Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Аксинья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Василиса Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Алексей Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
1721
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