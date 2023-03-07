Седяков Василий
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1927
Сын: Седяков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Седякова Акулина
Рождение ребёнка
23.02.1928
Сын: Седяков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Седякова Акулина
Рождение ребёнка
29.12.1930
Дочь: Лаврова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Седякова Акулина
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно