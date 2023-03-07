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Седяков Василий

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Место рождения

Промышленная, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Промышленная, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.02.1927

Сын: Седяков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Седякова Акулина

Рождение ребёнка
23.02.1928

Сын: Седяков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Седякова Акулина

Рождение ребёнка
29.12.1930

Дочь: Лаврова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Седякова Акулина

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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