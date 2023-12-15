Колотай Гавриил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Колотай Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Мазя (Колотай) Ульяна Гавриловна
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Колотай Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Колотай (Колотай) Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
До ?.02.1900
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
08.10.1900
Сын: Колотай Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1903
Дочь: Горбайчук (Колотай) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
07.08.1907
Дочь: (Колотай) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Колотай Мария Федоровна