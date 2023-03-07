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Левицкий Иван Григорьевич

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Место рождения

Радовцы, Хмельницька область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Левицкая Варвара Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.02.1871 ст.

Сын: Левицкий Захарий Иванович

Мать ребёнка: Левицкая Варвара Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
15.01.1967 ст.

Жена: Левицкая Варвара Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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