Левицкий Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Левицкая Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1871 ст.
Сын: Левицкий Захарий Иванович
Мать ребёнка: Левицкая Варвара Ивановна
Бракосочетание
15.01.1967 ст.
Смерть
Неизвестно