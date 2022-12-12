Олешкевич Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олешкевич Адам Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
с.Лунинец Лунинской вол. Пинского у. Минской губ.
Смерть
1943