Олешкевич Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлешкевич Мария Фоминична

Олешкевич Мария Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Иван Адамович

Отец ребёнка: Олешкевич Адам Онуфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олешкевич Адам Онуфриевич

Место жительства
Неизвестно
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
с.Лунинец Лунинской вол. Пинского у. Минской губ.
Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close