Миленина Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миленина Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугачев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1939

Дочь: Волкова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Миленина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миленин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миленин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миленина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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