Миленина Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугачев Степан
Рождение ребёнка
12.04.1939
Дочь: Волкова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Миленина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миленин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миленин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миленина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Миленин Николай Александрович
Смерть
Неизвестно