Колчак Александр Васильевич
Место рожденияс. Александровское, Санкт-Петербургский уезд Санкт-Петербургской губернии
Дата рождения16.11.1874
Дата смерти07.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Александровское, Санкт-Петербургский уезд Санкт-Петербургской губернии
Место жительства
С 1874
с. Александровское, Санкт-Петербургский уезд Санкт-Петербургской губернии
Место жительства
По 1909
Место жительства
С 1917
Смерть
07.02.1920
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область