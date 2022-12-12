Колчак Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчак Александр Васильевич

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Место рождения

с. Александровское, Санкт-Петербургский уезд Санкт-Петербургской губернии

Дата рождения

16.11.1874

Дата смерти

07.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Александровское, Санкт-Петербургский уезд Санкт-Петербургской губернии
Место жительства
С 1874
с. Александровское, Санкт-Петербургский уезд Санкт-Петербургской губернии
Место жительства
По 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1920
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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