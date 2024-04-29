Олиферов Захар Федорович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олиферов Захар Федорович

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Место рождения

г. Константиноград, Полтавская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Олиферов Федор

Мать: не указана

г. Константиноград, Полтавская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Алиферова) Людмила Захаровна

Мать ребёнка: (Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Алиферов Анатолий Захарович

Мать ребёнка: (Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна

Смерть
?.04.1943
Причина смерти: пропал без вести

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