Олиферов Захар Федорович
Место рожденияг. Константиноград, Полтавская губерния, Российская Империя
Дата рождения1898
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Олиферов Федор
Мать: не указана
г. Константиноград, Полтавская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Алиферова) Людмила Захаровна
Мать ребёнка: (Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Алиферов Анатолий Захарович
Мать ребёнка: (Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: пропал без вести