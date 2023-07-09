Епифанова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1989
Отец: Епифанов Александр Викторович
Мать: Че Вита
Рождение ребёнка
21.07.2020
Сын: Сергеев Савелий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.2022
Дочь: Сергеева Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно