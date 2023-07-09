Епифанова Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1989

Отец: Епифанов Александр Викторович

Мать: Че Вита

Рождение ребёнка
21.07.2020

Сын: Сергеев Савелий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.01.2022

Дочь: Сергеева Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Дмитрий Сергеевич

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