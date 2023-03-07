Чистякова (Кравцова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Кравцова) Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1922

Отец: Кравцов Трофим

Мать: Кравцова Евдокия

Рождение ребёнка
04.01.1949

Сын: Чистяков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцюба Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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