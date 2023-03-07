Чистякова (Кравцова) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1922
Отец: Кравцов Трофим
Мать: Кравцова Евдокия
Рождение ребёнка
04.01.1949
Сын: Чистяков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцюба Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно