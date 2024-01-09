Брыляков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыляков Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1963

Дочь: Казанцева Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1965

Сын: Брыляков Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1972

Сын: Брыляков Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овечкина Вера Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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