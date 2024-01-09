Брыляков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1963
Дочь: Казанцева Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
19.08.1965
Сын: Брыляков Андрей Геннадьевич
Рождение ребёнка
06.10.1972
Сын: Брыляков Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овечкина Вера Геннадьевна
Смерть
Неизвестно