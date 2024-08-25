Кореньков Василий Симеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКореньков Василий Симеонов

Кореньков Василий Симеонов

Место рождения

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

28.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1888

Отец: Кореньков Симеон Демьянов

Мать: Коренькова Агафия Прохорова

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
23.01.1908

Жена: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна

Рождение ребёнка
06.12.1908

Дочь: Коренькова Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Коренькова Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.05.1912

Сын: Кореньков Георгий Васильев

Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Кореньков Павел Васильев

Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.10.1915

Дочь: Коренькова Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.