Кореньков Василий Симеонов
Место рождения
Дата рождения28.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1888
Бракосочетание
23.01.1908
Рождение ребёнка
06.12.1908
Дочь: Коренькова Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Коренькова Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна
Рождение ребёнка
25.05.1912
Сын: Кореньков Георгий Васильев
Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна
Рождение ребёнка
30.10.1915
Дочь: Коренькова Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Коренькова (Иванова) Акилина Авксентьевна
Смерть
Неизвестно