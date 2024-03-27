Познахарева (Федосова) Анна Ильинична
Место рожденияс.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Дата рождения15.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
01.11.1961
Рождение ребёнка
16.03.1963
Рождение ребёнка
19.12.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно