Познахарева (Федосова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познахарева (Федосова) Анна Ильинична

Место рождения

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл

Дата рождения

15.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939

Отец: Федосов Илья Григорьевич

Мать: Федосова Варвара Семеновна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Познахарев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Познахарев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Познахарев Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Познахарев Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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