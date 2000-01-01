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Затынайченко Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Затынайченко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамшура Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Затынайченко Екатерина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затынайченко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Затынайченко Екатерина Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Затынайченко Екатерина Анисимовна

Смерть
1961
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