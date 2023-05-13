Пшеничников Леонид Леонидовичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничников Леонид Леонидовичь

Место рождения

П. Степановка верхнекетский район Томская область

Дата рождения

23.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
30.01.1982

Сын: Пшеничников Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Пшеничникова Зинайда

Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Пшеничникова Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Пшеничникова Зинайда

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