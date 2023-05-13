Пшеничников Леонид Леонидовичь
Место рожденияП. Степановка верхнекетский район Томская область
Дата рождения23.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1951
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
30.01.1982
Сын: Пшеничников Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Пшеничникова Зинайда
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Пшеничникова Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Пшеничникова Зинайда