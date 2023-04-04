Магдеев Федор
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
05.11.1945
Сын: Магдеев Юрий
Мать ребёнка: Магдеева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магдеева Татьяна Ивановна
Смерть
1972