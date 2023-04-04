Магдеев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагдеев Федор

Магдеев Федор

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.11.1945

Сын: Магдеев Юрий

Мать ребёнка: Магдеева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магдеева Татьяна Ивановна

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close