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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнов) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнов) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофанович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофанович