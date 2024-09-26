Лонская (Бондарчук) Стефанида Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лонский Леонид
Рождение ребёнка
15.07.1912
Отец ребёнка: Лонский Леонид
Калиновка, Житомирська область
Смерть
Около 1960