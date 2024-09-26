Лонская (Бондарчук) Стефанида Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лонская (Бондарчук) Стефанида Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лонский Леонид

Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Лонский Антон Леонидович

Отец ребёнка: Лонский Леонид

Калиновка, Житомирська область
Смерть
Около 1960

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