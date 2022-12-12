Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Алексей Федотович
Мать: Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно