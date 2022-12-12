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Яков Алексеевич

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Место рождения

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Алексей Федотович

Мать: Ефимия Григорьевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Агафия Ивановна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Агафия Ивановна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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