Антонова (Чистякова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Григорьевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.
Дочь: Бузина Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Алексеевич
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1960