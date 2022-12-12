Антонова (Чистякова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Чистякова) Александра Михайловна

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Место рождения

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Муж: Антонов Алексей Алексеевич

Григорьевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.

Дочь: Бузина Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Алексеевич

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1960
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