Седунова Мария Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седунова Мария Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1922

Сын: Седунов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Седунов Константин Андреевич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
15.02.1924

Дочь: Лазуткина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Седунов Константин Андреевич

село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седунов Константин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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