Седунова Мария Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1922
Сын: Седунов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Седунов Константин Андреевич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
15.02.1924
Дочь: Лазуткина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Седунов Константин Андреевич
село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно