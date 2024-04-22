Савенко Владимир
Место рождения
Дата рождения10.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937
Отец: Савенко Фёдор
Мать: Савенко Меланья
Рождение ребёнка
28.05.1977
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенко Евгений
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
Неизвестно