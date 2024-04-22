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Савенко Владимир

Место рождения

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

10.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937

Отец: Савенко Фёдор

Мать: Савенко Меланья

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенко Евгений

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
Неизвестно
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