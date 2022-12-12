Сторожевский Василий Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.
Дочь: Сторожевская Капитолина Васильевна
Мать ребёнка: Сторожевская Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Сын: Сторожевский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Сторожевская Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.
Сын: Сторожевский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сторожевская Любовь Николаевна
Бракосочетание
30.05.1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно