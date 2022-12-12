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Сторожевский Василий Тарасович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Сторожевский Тарас Яковлевич

Мать: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.

Дочь: Сторожевская Капитолина Васильевна

Мать ребёнка: Сторожевская Любовь Николаевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Сын: Сторожевский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Сторожевская Любовь Николаевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.

Сын: Сторожевский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сторожевская Любовь Николаевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.05.1910 ст.

Жена: Сторожевская Агриппина Стефановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сторожевская Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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