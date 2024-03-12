Офат Пелагея Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офат Пелагея Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Офат Юрий Петрович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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