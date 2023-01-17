Бенделикова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бенделиков Впоследствии Бенделюк Федор Корнеевич
Отец ребёнка: Бенделиков Корней
Кислянка, Целинный муниципальный район, Курганская область
Родился в Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Стариковская волость. В Кислянка приблизительно с 1907 г.
Смерть
Неизвестно