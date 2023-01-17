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Бенделикова Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бенделиков Впоследствии Бенделюк Федор Корнеевич

Отец ребёнка: Бенделиков Корней

Кислянка, Целинный муниципальный район, Курганская область
Родился в Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Стариковская волость. В Кислянка приблизительно с 1907 г.
Смерть
Неизвестно
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