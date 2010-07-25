Зеленская (Кузина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кузин Иван
Мать: Кузина Евдокия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зеленский Виктор Петрович
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1935
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зеленский Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Зеленский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Зеленский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.08.1952
Дочь: Зеленская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005