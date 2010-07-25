Зеленская (Кузина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская (Кузина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кузин Иван

Мать: Кузина Евдокия

Рождение ребёнка
1933

Сын: Зеленский Виктор Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.04.1935

Сын: Зеленский Борис Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Зеленский Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зеленский Петр Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Зеленский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Зеленский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.08.1952

Дочь: Зеленская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Зеленский Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Петр Алексеевич

Смерть
2005
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