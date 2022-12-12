Пархоменко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 19.02.1934 и 20.02.1934
Дата смерти29.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 19.02.1934 и 20.02.1934
Бракосочетание
12.09.1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.1985
Причина смерти - острая ишемическая болезнь сердца, острый очаговый миокардит не выявленной этиологии