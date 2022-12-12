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Пархоменко Александр Васильевич

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Место рождения

Александровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Между 19.02.1934 и 20.02.1934

Дата смерти

29.01.1985

Пол

Мужской

Отец

До 1916 г.р.

Мать

До 1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 19.02.1934 и 20.02.1934

Отец: Пархоменко Василий Григорьевич

Мать: Пархоменко Ирина Никитовна

Александровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.09.1956

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Александровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.01.1985
Александровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти - острая ишемическая болезнь сердца, острый очаговый миокардит не выявленной этиологии
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