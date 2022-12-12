Муратов Галим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муратов Г.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гарипова Мария Галимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муратова Мафурза Галимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муратов Чайсултан Галимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно