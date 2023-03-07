Селезнев Авраам Ильич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти08.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1856
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1858
Дочь: Ефросинья Аврамовна
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Селезнев Кузьма Аврамович
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1863
Дочь: Харитина Аврамовна
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1866
Дочь: Феодосия Аврамовна
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1867
Сын: Селезнев Алексей Аврамович
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1869
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1902