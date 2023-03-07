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Селезнев Авраам Ильич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1824

Дата смерти

08.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Селезнев Илья Федорович

Мать: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Селезнев Петр Аврамович

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1856

Сын: Селезнев Иван Аврамович

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1858

Дочь: Ефросинья Аврамовна

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Селезнев Кузьма Аврамович

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1863

Дочь: Харитина Аврамовна

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Селезнев Антон Аврамович

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1866

Дочь: Феодосия Аврамовна

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1867

Сын: Селезнев Алексей Аврамович

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
11.05.1869

Сын: Селезнев Пахом Аврамович

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Ксения Васильевна

Смерть
08.04.1902
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