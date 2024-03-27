(Калдашева) Мухлиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калдашева) Мухлиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Калдашев Садрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Алиарбэк Зайдуллович

Рождение ребёнка
17.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Алиарбэк Зайдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Алиарбэк Зайдуллович

Смерть
Неизвестно
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