(Калдашева) Мухлиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Калдашев Садрий
Рождение ребёнка
17.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Алиарбэк Зайдуллович
Рождение ребёнка
17.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Алиарбэк Зайдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно