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Хромов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

23.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Мать: Хромова Мария Борисовна

Бракосочетание
23.01.1932

Жена: Хромова Мария Яковлевна

г. Андижан
Рождение ребёнка
26.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хромова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хромова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Хромов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Хромова Мария Яковлевна

Смерть
23.07.1968
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