Хромов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1909
Дата смерти23.07.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909
Бракосочетание
23.01.1932
Жена: Хромова Мария Яковлевна
г. Андижан
Рождение ребёнка
26.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хромова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хромова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Хромова Мария Яковлевна
Смерть
23.07.1968