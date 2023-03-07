Логинова Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Отец ребёнка: Логинов Аверкий (Аверка) Фролов
Рождение ребёнка
Около 1699
Отец ребёнка: Логинов Аверкий (Аверка) Фролов
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Логинов Аверкий (Аверка) Фролов
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Зиновия Аверкиева
Отец ребёнка: Логинов Аверкий (Аверка) Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710