Амосов Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Владимир Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Александр Иванович

Мать ребёнка: Амосова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Николай Иванович

Мать ребёнка: Амосова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Амосова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Семен Иванович

Мать ребёнка: Амосова Орина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Орина

Смерть
Неизвестно
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