Амосов Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амосов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Александр Иванович
Мать ребёнка: Амосова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова Орина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амосова Орина
Смерть
Неизвестно