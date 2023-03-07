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Ослина Наталия Леонидовна

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.05.1978

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1978

Отец: Ослин Леонид Михайлович

Мать: Виноградова Вера Федоровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
31.08.1996

Муж: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.02.1997

Сын: Крашев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1999

Дочь: Крашева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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