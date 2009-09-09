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Уракин Юрий Михайлович

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

22.06.1940

Дата смерти

09.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1940

Отец: Уракин Михаил Акимович

Мать: Уракина Вера

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.01.1967

Дочь: Уракина Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Уракина Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.1971

Дочь: Уракина Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Уракина Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракина Любовь Владимировна

Смерть
09.09.2009
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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