Уракин Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.06.1940
Дата смерти09.09.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1940
Отец: Уракин Михаил Акимович
Мать: Уракина Вера
Рождение ребёнка
10.01.1967
Дочь: Уракина Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Уракина Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
26.08.1971
Дочь: Уракина Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Уракина Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2009