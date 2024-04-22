Шунин Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1897 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897 ст.
Отец: Шунин Дмитрий
Мать: Шунина Пелагея
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Рождение ребёнка
20.03.1920
Мать ребёнка: Шунина Мария Ивановна
Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Заявление о рождении сделано Марией Федоровой. Род занятий отца на момент рождения - красноармеец. Быковский Волсовет
Рождение ребёнка
03.06.1925
Дочь: Максимова Мария
Мать ребёнка: Шунина Мария
Рождение ребёнка
01.09.1927
Сын: Шунин Александр Семёнович
Мать ребёнка: Шунина Мария Ивановна
Удостоверение из Михневской лечебницы №244. Выдано свидетельство для страх-кассы отцу ребенка Шунину Семену Димитриевичу 7.09.1927 г.
Рождение ребёнка
13.02.1933
Сын: Шунин Юрий
Мать ребёнка: Шунина Мария
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Лютова Нина
Мать ребёнка: Шунина Мария
Смерть
Около 1941