Шунин Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунин Семен Дмитриевич

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Место рождения

Часовня, Люберцы, Московская область

Дата рождения

15.04.1897 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897 ст.

Отец: Шунин Дмитрий

Мать: Шунина Пелагея

Часовня, Люберцы, Московская область
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Рождение ребёнка
20.03.1920

Сын: Шунин Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Шунина Мария Ивановна

Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Заявление о рождении сделано Марией Федоровой. Род занятий отца на момент рождения - красноармеец. Быковский Волсовет
Рождение ребёнка
03.06.1925

Дочь: Максимова Мария

Мать ребёнка: Шунина Мария

Жилино-1, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1927

Сын: Шунин Александр Семёнович

Мать ребёнка: Шунина Мария Ивановна

Жилино-1, Люберцы, Московская область
Удостоверение из Михневской лечебницы №244. Выдано свидетельство для страх-кассы отцу ребенка Шунину Семену Димитриевичу 7.09.1927 г.
Рождение ребёнка
13.02.1933

Сын: Шунин Юрий

Мать ребёнка: Шунина Мария

Жилино-1, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Лютова Нина

Мать ребёнка: Шунина Мария

Жилино-1, Люберцы, Московская область
Смерть
Около 1941
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