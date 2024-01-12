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Коновалов Нестер Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Коновалов Евгений Иванович

Мать: Коновалова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Коновалова Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Коновалов Анатолий Нестерович

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Коновалов Магн Нестерович

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Коновалов Веналий Нестерович

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Дрочнева (Коновалова) Клавдия Некстеровна

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Коновалов Виктор Нестерович

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Коновалова Валентина Нестеровна

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Маликова (Коновалова) Нина Нестеровна

Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна

Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область
Смерть
1983
Ежово, город областного значения Бор, Нижегородская область

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