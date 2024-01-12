Коновалов Нестер Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Коновалов Евгений Иванович
Мать: Коновалова Прасковья
Дочь: Коновалова Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Сын: Коновалов Анатолий Нестерович
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Сын: Коновалов Магн Нестерович
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Сын: Коновалов Веналий Нестерович
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Дочь: Дрочнева (Коновалова) Клавдия Некстеровна
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Сын: Коновалов Виктор Нестерович
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Дочь: Коновалова Валентина Нестеровна
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна
Дочь: Маликова (Коновалова) Нина Нестеровна
Мать ребёнка: Коновалова (Гамаева) Апполинария Ивановна